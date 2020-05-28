شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسجل أعلى نسبة تعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: سجلت المملكة اليوم أعلى نسبة تعافي خلال 24 ساعة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في 2 مارس الماضي. وبلغت إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء اليوم 3531 حالة ليصبح عدد الحالات المتعافية 54553 حالة. وتظهر الإحصائيات التي تصدر من وزارة الصحة، أنه ابتداءً من يوم 8 مايو الجاري شهدت حالات التعافي ارتفاعاً قياسياً، حيث بلغت في يوم ٨ مايو 1322 حالة ، وأخذت في التدرج التصاعدي لتبلغ 2500 حالة شفاء في 12 مايو، وفى 21 مايو أي قبل أسبوع تقريباً تم تسجيل 2562 حالة شفاء.

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