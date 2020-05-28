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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 16 وفاة و1644 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 3531 حالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن “إجمالي إصابات فيروس كورونا في المملكة ارتفعت إلى 80185 حالة”، لافتة إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 441 حالة.
وأشارت “الصحة”، إلى أنها سجلت “3531 حالة تعافي من فيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 54.553 حالة”.
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