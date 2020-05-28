شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: الجائحة مستمرة والفيروس موجود.. لا تكن سببًا في نقل العدوى لوالديك وأبنائك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود، مطالبًا بالتقيد بالسلوكيات الصحية.
وقال “العبد العالي” في تغريدة على حساب “متحدث الصحة” بموقع “تويتر”: “لا أحد منا يريد أن يفقد أحدًا، لا تكن سببًا في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط”.
وختم متحدث الصحة، بقوله: “نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية”.
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