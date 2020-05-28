شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الشارع تسعد التشيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شعر عشاق كرة القدم التشيك بالسعادة بعد مشاهدتهم أول بث حي لمباراة بدوري الدرجة الأولى بين فريقي فيكتوريا بلزن وسبارتا براها في الشارع مساء الأربعاء ، وتجمعت عشرات السيارات في مدينة بلزن لمشاهدة المباراة من على شاشة كبيرة على طراز سينما الشارع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .

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