هل سينفذ ترامب تهديده بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع الخميس، أمراً تنفيذياً يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن هدد بإغلاق مواقع إلكترونية اتهمها بإسكات الأصوات المحافظة، ولم يدل المسؤولون بتفاصيل أخرى، ومن غير الواضح كيف يمكن لترامب تنفيذ تهديده بإغلاق شركات مملوكة ملكية خاصة ومنها تويتر.

ونشب النزاع بعدما أضافت شركة تويتر الثلاثاء، ولأول مرة إخطاراً، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد، وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.

وغرد ترامب في منشورين إضافيين الأربعاء: يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تُسكت أصوات المحافظين نهائياً، سننظم عملها بقوة أو سنغلقها قبل أن يحدث هذا، وأضاف الرئيس الذي يستخدم تويتر بقوة ولديه أكثر من 80 مليون متابع: «الزموا جادة الصواب الآن!!!!».

على صعيد متصل، أيدت هيئة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن الأربعاء، رفض دعوى رفعتها مجموعة محافظة وشخصية يمينية على يوتيوب، ضد جوجل وفيسبوك وتويتر وآبل، تتهمها بالتآمر لقمع آراء المحافظين السياسية، وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال مارك زكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك الأربعاء، إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون «الرد الصائب» من قبل حكومة يعتريها القلق من فكرة الرقابة.

وأضاف زكربيرج: لا بد أن أفهم أولاً ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب، وعرضت فوكس نيوز مقطعاً قصيراً للمقابلة وقالت، إنها ستذيعها بالكامل الخميس، وتركت شركة فيسبوك منشور ترامب الذي بثه الثلاثاء، بخصوص الاقتراع بالبريد دون مساس، وامتنعت فيسبوك وجوجل عن التعليق، ولم ترد آبل على طلب بالتعليق بحسب «رويترز».