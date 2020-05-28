البرازيل تتخطى عتبة الـ 25 ألف وفاة بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطّت البرازيل أمس الأربعاء، عتبة 25 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 1086 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية.

وتشهد البرازيل، الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، تسارعاً في وتيرة الإصابات الجديدة وقد بلغت حصيلة وفيات كوفيد19 على أراضيها 25 ألفاً و598 حالة، والإصابات المؤكّدة بالفيروس 411 ألفاً و821 إصابة، علماً أنّ خبراء يعتبرون أنّ الأرقام المُعلنة هي أدنى بكثير من الأعداد الفعلية للإصابات والوفيات.

ومنذ ستّة أيام تسجّل البرازيل يومياً أكثر من ألف وفاة بالفيروس، في حصيلة تتخطّى تلك المسجّلة في الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد19 سواء من حيث عدد الإصابات بـ (1.8 مليون إصابة)، أو الوفيات التي قدرت بأكثر من مئة ألف وفاة، وفي بلد به 210 ملايين نسمة بات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو التي سجلت (6712 وفاة و89483 إصابة) ، وريو دي جانيرو بـ (4605 وفيات و42398 إصابة)، على وشك الانهيار وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

وكانت وزارة الصحّة البرازيلية أعلنت الاثنين، أنّها ستبقي على توصيتها باستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى كوفيد19 على الرّغم من أنّ منظّمة الصحّة العالمية أوصت، في إجراء وقائي، بتعليق التجارب السريرية لهذا العقار مؤقتاً.