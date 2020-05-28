الصين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين الخميس، أنها سجلت إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم 27 مايو/ أيار الجاري، مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، إن الحالتين وافدتان من الخارج، وأكدت الصين أيضاً رصد 23 حالة جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم 27 مايو/ أيار الجاري، مقابل 28 حالة في اليوم السابق.