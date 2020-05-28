مقتل 3 شرطيين في تفجير مركبة شمالي العراق

علي جواد/ الخليج 365

قتل 3 شرطيين وأصيب آخرون، الخميس، جراء تفجير مركبة في مدينة الموصل، شمالي العراق، وفق مصدر أمني.

وقال النقيب يحيى علوان في شرطة محافظة نينوى للأناضول، إن عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية أمنية جنوبي مدينة الموصل بمحافظة نينوى (شمال).

وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى تدمير المركبة التي كانوا يستقلونها.

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وحتى الساعة 9:20 ت.غ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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