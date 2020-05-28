اليمن.. العثور على 20 شخصا بسفينة مفقودة قبالة سواحل سقطرى

اليمن / الخليج 365

أعلنت السلطات اليمنية، الخميس، العثور على 20 شخصا بسفينة مفقودة منذ 10 أيام، قبالة سواحل سقطرى شرقي البلاد.

وقال محافظ سقطرى رمزي محروس، عبر حسابه على فيسبوك، "تم العثور على أهالينا المفقودين في عرض البحر منذ عشرة أيام، أثناء عودتهم من محافظة حضرموت إلى محافظة سقطرى".

وأوضح: "هم في طريقهم حاليا إلى محافظة المهرة (شرق)، وجميعهم في صحة وسلامة بحسب تواصلنا مع وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين".

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وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلنت السلطات فقدان الاتصال بسفينة صغيرة على متنها 20 شخصا، قبالة سواحل جزيرة سقطرى بالمحيط الهندي.

ويضطر أبناء محافظة سقطرى للسفر والتنقل إلى المحافظات اليمنية الأخرى عبر البحر بسفن صغيرة، جراء عدم انتظام أو توقف رحلات الطيران، إضافة إلى غلاء سعر تذكرة السفر مقارنة بدخل السكان المحدود، الأمر الذي فاقم معاناتهم.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، غرقت سفينة قبالة سواحل سقطرى تقل 60 راكبا، بعد تحركها من ميناء المكلا بحضرموت، توفي 29 منهم فيما تم إنقاذ الباقين.

وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

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