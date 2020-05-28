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مصادر تكشف عن إدراج مواد جديدة في مناهج التعليم

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت مصادر، عن إدراج مواد جديدة في مناهج التعليم العام والخاص، وهي “تثقيف الطلاب بمبادئ السلامة والدفاع المدني ومبادئ الإسعافات الأولية”.

جاء ذلك بعد موافقة وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على تعديل مهام ومسؤوليات 10 وزارات من ضمنها وزارة التعليم؛ وفقًا لـ”عكاظ”.

وأوضحت المصادر، أن “المواد المعدلة تضمنت إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من المدرسين والفنيين (ذكورًا وإناثًا) ليتولوا مهام تدريس المواد الجديدة في مراحل التعليم العالي”.

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