الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي المستوى بشأن ثغرات أمنية في بعض منتجات أبل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا، من الخطورة، بشأن بعض منتجات أبل، بعد إصدار الشركة عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

وحذر المركز الوطني، من استغلال المهاجمين للثغرات -إذا لم تحدث المنتجات- وتنفيذ هجمات لحجب خدمة (DoS attack)، أو هجمات البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS)، أوالكشف والإفصاح عن معلومات الذاكرة المعالجة، أو تنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، مبينا أن “أبل” أصدرت توضيحا لهذه التحديثات على الرابط.