“الشريف” السعودية اسست نهج إنسانية الانسان في العالم

أكد الاستاذ فواز الشريف النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي أهمية دور الاعلام التحفيزي والتوعوي لما بعد رفع الحظر التدريجي عقب جائحة كورونا موضحا للخليج الالكترونية ان تجربة السعودية في مواجهة كوفيد19 تجربة رائدة سيتم نقلها للعالم عبر المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية الذي سيعقد في القاهرة و يحظى بمتابعة واسعة عبر العديد من الجهات الهامة نحو التوصيات التي سيتم الاعلان عنها.

وقال الشريف لقد نجحت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وباشراف مباشر من سمو سيدي ولي العهد حفظهما الله في اقرار خطوات جادة وحازمة ورغم فاتورتها المرتفعة وضخامة الضغط الاقتصادي الذي تحملته الدوله رعاها الله كانت حياة الانسان السعودي والمقيم وحتى الذي خالف نظام الاقامة هي الاهم وقبل كل شئ وهذا لا يمكن ان يكون الا في بلادي ولا يمكن ان يوصف بحقوق الانسان بل ابلغ من ذلك انها انسانية وطن الانسان.

واختتم الشريف حديثه ان يحظى بدعم من سمو وزير الرياضة الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يعد في ورشة عمل على مدار الساعة لمتابعة الخطوات الانجع نحو عودة النشاطات الرياضية في المملكة وفق الاجراءات والمعايير الاكثر دقة من اجل عودة تدريجية مثالية والتجربة السعودية ستكون ورقتي خلال هذا المؤتمر .

يذكر ان المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية سينطلق في الثاني والثالث من يونيو المقبل من القاهرة عبر دائرة اتصال اعدت له تحت عنوان (تعديل المسار من اجل رياضة آمنه) برعاية ومشاركة معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة بجمهورية مصر ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

ويأتي هذا المؤتمر ليفند الخطوات الضرورية لعودة النشاطات الرياضية خلال جائحة كورونا.

وسيشارك من السعودية الدكتور رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة رئيس الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي الامين العام للاتحاد العربي لكرة القدم في في جلسة بعنوان :اثر الجائحة على قوانين بعض اللعبات بصحبة اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدرالية الافريقية والبطلة الاولومبية المغربية نزهة بدوان ورئيس الاتحاد التونسي الترايثلون .

كما سيشارك الاستاذ فواز الشريف النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي في جلسة بعنوان ” دور الاعلام الرياضي في دعم عودة النشاط الرياضي” بصحبة رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الايطالي السيد جياني ميرلو ورئيس الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية الاستاذ حسن شرارة ورئيس رابطة الصحفيين المغربيين الاستاذ عبداللطيف المتوكل.

وسيشهد المؤتمر الذي يقام بتنظيم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية مشاركة الاتحاد العربي والاتحاد الدولي والافريقي للثقافة الرياضية وسيكون مؤتمرا افتراضيا عبر دوائر اتصالية تبثه بشكل مباشر .