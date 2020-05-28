محمد عبده: اكتشفت في الحجر أن أبنائي 10 وليسوا 9



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتكى فنان العرب محمد عبده من الحجر المنزلي المستمر منذ 3 أشهر في السعودية، وقال مازحاً إنه اكتشف خلال الفترة التي جلس فيها داخل بيته أن لديه 10 أولاد، وليس 9.

وأطل عبده، أمس الأول الثلاثاء، على جمهوره في حفلة افتراضية على «شاهد VIP»، بدعم من هيئة الترفيه، في ثالث أيام عيد الفطر.

وقال في رده على سؤال المذيع عن رأيه في الحجر الاحترازي: «ما بقا بيجاما ما لبسناها، ما بقا ثوب ما لبسناه، وأولادي اكتشفت أنهم 10 وليسوا 9، وكل يوم أعدّ فيهم، والحمد لله أننا في نعمة كبيرة وبين أبنائنا وأحبابنا». ووجد تصريح عبده تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنان السعودي التي وصفوها بأنها «من طيب خاطر».

وكان عبد الرحمن نجل الفنان السعودي، دعا محبي والده إلى دعمه في الحفلة، مشيراً إلى أن الفنان يعاني من «اكتئاب» خفيف لبقائه في بلد لأطول مدة في حياته.

وقال عبدالرحمن عبده عبر صفحته على موقع «تويتر»: «اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي أطول فترة ف حياته يقعد فيها في بلد»، على حد تعبيره.