شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لأصحاب «المتاجر الصغيرة».. أدوات إلكترونية جديدة لمواجهة تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة جوجل عن تقديم أحدث أدواتها الموجهة لأصحاب المصالح التجارية الصغيرة الذين يعانون بسبب تدابير التباعد الاجتماعي، بعد أسبوع على ترويج فيسبوك للتجارة الإلكترونية على منصاتها للأسباب عينها.

وتستهدف جوجل تفعيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المستهلكين من إيجاد كل المعلومات المطلوبة في عملية بحث واحدة بما يشمل مواعيد العمل الموقتة في المتاجر والحجوزات وإمكان إجراء جلسات إلكترونية (للرياضة) أو خدمات التوصيل المنزلي.

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وأوضحت جن فيتزباتريك نائبة رئيس المجموعة المكلفة خدمة خرائط جوجل خلال مؤتمر صحافي أن الفكرة تكمن في “جعل جوجل نقطة الدخول الوحيدة لمعرفة طريقة التفاعل إلكترونياً مع مثل هذه العلامة التجارية وجعل الاطلاع على هذا النوع من المعلومات أمراً سهلاً حقاً”.

وسرع وباء كوفيد-19 وتدابير الحجر عملية الانتقال الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت بدأت بها أصلا وكذلك الأمر مع الشركات التي كانت بعيدة عنها.

واستندت جوجل إلى دراسة جديدة خلصت إلى أن ثلث رؤساء الشركات الصغيرة تقريباً يعتبرون أنهم كانوا ليقفلوا مؤسساتهم لولا استخدام الأدوات الإلكترونية.