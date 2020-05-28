حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أطلق الفنان عبدالله بن حيدر عبر صفحته في «إنستجرام» الملصق الدعائي الرسمي لفيلم «كروموسوم» للمخرج والمؤلف علي جمال، معلقاً «قريباً جداً بدور العرض السينمائية»* احتفلت الإعلامية وفاء الكيلاني بعيد ميلاد ابنتها جودي، ونشرت عبر خاصية ستوري في «إنستجرام» مجموعة من الصور التي تجمعها بها، وبابنها ريان، أمام قالب حلوى، وعلق المتابعون على الشبه الواضح بينها وبين ابنتها من زوجها الأول اللبناني طوني ميخائيل.* «أمل بلا حدود» رسالة المطربة نانسي عجرم، للعالم عبر حفلها المباشر الذي أقامته، أمس الأول الثلاثاء، عبر قناتها في «يوتيوب» في دعوة لنشر الأمل والحب في ظل الظروف الصعبة الذي يعيشها العالم، ويأتي هذا الحفل ضمن مجموعة من الأمسيات التي تقدمها «روتانا» عن بعد.* نالت صورة نشرتها المطربة أنغام عبر «فيسبوك» من أمام أهرام الجيزة إعجاب مئات الآلاف من متابعيها، وعلقت عليها «ليلة من العمر بمذاق الفخر والعزة وأمنيات بالسلام والخير.. عيدكم مبارك من مصر أم الدينا».* وصلت مشاهدات أغنية «رايحة لصحباتي» التي جمعت الفنان إدوارد، وابنته ماريا، إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة، في أقل من 12 ساعة على نشرها على «يوتيوب».

ونشر إدوارد مقطعاً من الأغنية عبر «إنستجرام» معلقاً «العالم يعطينا فرصة أخرى كي نقضي وقتاً أكثر مع من نحبهم فلا تضيعوها».

* وجّه الفنان انريكي أرسي الذي يجسد شخصية أرتورو رومان ضمن مسلسل «لا كاس ادي بابل» عبر حسابه في «إنستجرام» مقطع فيديو يهنئ فيه الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاده، ويشيد بشخصيته في مسلسل «البرنس«، متمنياً له دوام النجاح.