«التحالف» يسقط طائرات حوثية مُسيّـرة باتجاه نجران السعودية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت، أمس الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مُسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني؛ بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وبيّن العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتأكيداً لرفض المبادرة التي تقضي بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 إبريل/‏نيسان 2020، ولم يكن هناك أي استجابة من قبل الميليشيات الحوثية؛ حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 4455 اختراقاً، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي: «إن الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته ميليشيات الحوثي على أحد المعسكرات في محافظة مأرب، استهدف اجتماعاً لرئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، وأسفر عن استشهاد 8 من الضباط والصف وإصابة آخرين».

وتوعد العميد مجلي، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، بالرد على الميليشيات بقوة في مختلف الجبهات، مضيفاً: «إن الأعمال الإرهابية لن تثني شعبنا اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية».

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت، مساء أمس الأول، معسكر «صحن الجن» في محافظة مأرب؛ حيث كانت قيادات في الجيش الوطني تعقد اجتماعاً لها. ولفت ناطق القوات المسلحة اليمنية إلى أن ذلك العمل الإجرامي أتى إثر الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص الانتصارات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء، وفي محافظة البيضاء، وفي جبهة صرواح بمحافظة مأرب، وفي محافظة الجوف.