فرنسا ترى سيناريو #سوريا يتكرر في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن الوضع في ليبيا مزعج للغاية محذرا من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد.

وقال لو دريان أمام جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي ”هذه الأزمة تزداد تعقيدا. نواجه موقفا تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى“.