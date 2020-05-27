بوتين يناقش سوق النفط مع ولي العهد السعودي

وقال الكرملين: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوق الطاقة العالمية. وأشار الجانبان إلى أهمية الجهود المشتركة التي أدت في أبريل إلى اتفاق بصيغة "أوبك+" لخفض انتاج النفط".
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وأوضح الكرملين أن المحادثة الهاتفية بين الجانبين جرت اليوم الموافق 27 أيار/مايو.
وأضاف الكرملين: "وتم الاتفاق على مزيد من التنسيق الوثيق حول هذه القضية بين وزارتي الطاقة. تم التطرق إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي ذات الصلة في سياق نتائج زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض في تشرين الأول / أكتوبر 2019".
وهنأ الرئيس الروسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة عيد الفطر السعيد.
واتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +"، في 12 نيسان/أبريل الجاري، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في مايو – يونيو/حزيران، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.
وتأتي التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج أكتوبر 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية، أخذتا على عاتقهما 11 مليون برميل يوميا، قياسا مع الكل هناك انخفاض بنسبة 23 في المئة و18 في المئة و14 في المئة على التوالي.
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