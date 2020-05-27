الصحة .. تسجيل 1815 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (1815) إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 78541 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 2572 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 51022 ، وتسجيل 14 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 425. اظهر المزيد

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