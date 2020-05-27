الكويت: شفاء 640 حالة من كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتية الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 640 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7946 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.