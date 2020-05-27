اعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم عن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ، منها 166 حالة لعمانيين، و 89 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 8373 حالة، وعدد الوفيات ثماني

وثلاثين 38 وتود الوزارة التأكيد على أن 2177)حالة قد تماثلت للشفاء. اظهر المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 255 حالة إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.