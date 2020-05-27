كورونا.. 14 وفاة في السودان وواحدة في عُمان

عادل عبدالرحيم - عادل الثابتي / الخليج 365

أعلن السودان، الأربعاء، تسجيل 14 وفاة بكورونا، ورصدت سلطنة عمان حالة وفاة بالفيروس، فيما سجلت فلسطين 5 إصابات جديدة.

وقالت وزارة الصحة السودانية، إنها سجلت 14 وفاة و170 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 85 من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 4 آلاف و146؛ بينها 184 وفاة، و588 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة العمانية، في بيان، بتسجيل وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس لديها إلى 38.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و118؛ بينها 38 وفاة وألفان و67 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 5 إصابات بكورونا.

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وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، أن عدد المصابين ارتفع إلى 613، بما فيها القدس والضفة وغزة، وبينها 5 وفاة.

وبين الحصيلة 179 إصابة غير مؤكدة بالقدس؛ حيث تمنع إسرائيل وزارة الصحة الفلسطينية من العمل بالمدينة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة التونسية، رصد 10 حالات شفاء من الفيروس، دون تسجيل أية وفيات أو إصابات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات استقر عند ألف و51؛ بينها 48 وفاة، و929 حالة تعاف.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و689 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 352 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و432ألفا، حسب موقع "ورلدميتر".



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