اليمن.. نجاة وزير الدفاع ورئيس الأركان وسقوط 7 قتلى

عبدالله أحمد / الخليج 365مصدر عسكري في تصريح للأناضول:

- من بين قتلى الهجوم الذي وقع أثناء اجتماع عسكري رفيع فهد بن عزيز، نجل رئيس الأركان

نجا وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي ورئيس أركانه صغير بن عزيز، من هجوم صاروخي استهدف مقرا للجيش بمحافظة مأرب، فجر الأربعاء؛ فيما سقط 7 قتلى، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن صاروخا باليستيا استهدف معسكر "صحن الجن" الذي تتخذه وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان الجيش مقرا مؤقتا لهما، ويقع على بعد 3 كم شمال مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وأوضح أن الهجوم الصاروخي وقع أثناء اجتماع لقيادات الجيش اليمني، على رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان.

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وأسفر الهجوم عن مقتل فهد بن عزيز نجل رئيس أركان الجيش اليمني، ونجل شقيقه عبدالقوي علي بن عزيز، إضافة إلى 5 عسكريين بينهم ضابطان، وفق المصدر ذاته.

ولم يصدر إعلان رسمي من السلطات اليمنية بشأن الهجوم حتى الساعة 6:30 (ت.غ)، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب الحوثيين بشأنه.

والثلاثاء، نفذ وزير الدفاع ورئيس الأركان اليمنيان زيارات ميدانية إلى مواقع الجيش في محافظتي مأرب والجوف شرق صنعاء.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.