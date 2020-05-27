القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" استهدفت بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن، الذي يضم المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية شرق مدينة مأرب.
© AP Photo / Hani Mohammed
على جانب آخر، قالت جماعة "أنصار الله"، إن التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على محافظتين شمال اليمن.
وذكرت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، أن طيران التحالف شن 10 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريات صرواح ومدغل ومجزر غرب وشمال غربي مأرب.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نجل رئيس أركان الجيش اليمني و5 عسكريين خلال قصف "أنصار الله" لمعسكر بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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