مقتل نجل رئيس أركان الجيش اليمني و5 عسكريين خلال قصف "أنصار الله" لمعسكر بمأرب

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" استهدفت بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن، الذي يضم المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية شرق مدينة مأرب.

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وأكد المصدر، أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، إضافة إلى 5 عسكريين آخرين بينهم 3 ضباط.

على جانب آخر، قالت جماعة "أنصار الله"، إن التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على محافظتين شمال اليمن.

وذكرت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، أن طيران التحالف شن 10 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريات صرواح ومدغل ومجزر غرب وشمال غربي مأرب.