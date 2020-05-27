سعيّد والسراج يبحثان هاتفياً أوضاع ليبيا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأوضاع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي شهدتها.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين سعيّد والسراج، الثلاثاء، لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر، وفق بيان للرئاسة التونسية، اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقالت الرئاسة التونسية، إن "المكالمة تناولت الأوضاع داخل ليبيا على وجه الخصوص، والتطورات الأخيرة التي شهدتها".

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وأضافت أن سعيّد أكد "مجددا تمسك تونس بالشرعية الدولية، وبضرورة أن يكون الحل ليبيًا- ليبيًا خالصا، يعبر عن إرادة الشعب صاحب السيادة وحده، لأنه هو الذي له الحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه دون تدخل أي كان".

وسيطر الجيش الليبي، التابع للحكومة الشرعية، خلال الأيام القليلة الماضية، على محاور صلاح الدين ومشروع الهضبة وخلة الفرجان، وعلى معسكرات استراتيجية على غرار اليرموك وحمزة والتكبالي، جنوبي طرابلس.

وفي أقل من شهرين تمكن الجيش الليبي من تحرير كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.