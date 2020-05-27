قطر ترسل مساعدات طبية إلى أوكرانيا ومولدوفا وإثيوبيا

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أعلنت قطر، الثلاثاء، إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى كل من أوكرانيا ومولدوفا وإثيوبيا لدعم جهودهم في مكافحة فيروس كورونا.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان مقتضب، إن "أمير البلاد تميم بن حمد وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى أوكرانيا ومولدوفا وإثيوبيا دعما لجهود الدول الصديقة في مكافحة كورونا".

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واستجابة لتوجيهات أمير قطر، أرسل "صندوق قطر للتنمية" (ذراع المساعدات الخارجية لقطر) شحنة تزن 27 طنا من المساعدات الطبية العاجلة إلى الدول الثلاث، دون تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن "هذه المساعدات تأتي من باب المسؤولية العالمية المشتركة لدولة قطر في مواجهة كورونا الذي يمثل تهديدا للعالم أجمع".

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و647 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 350 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و409 آلاف، وفق موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.