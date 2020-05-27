شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإمام» توضح حقيقة وجود أخطاء في نتائج اختبارات الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أخطاء في تسجيل نتائج اختبارات طلاب الجامعة للتعليم عن بعد، نافية حدوث ذلك جملة وتفصيلاً.

وأكدت في توضيح نشرته على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أنه من منطلق مسؤوليتها الوطنية – كإحدى المؤسسات التعليمية والجامعات العريقة في هذا الوطن الغالي – تطمئن أبناءها من الطلاب والطالبات، بأن جميع النتائج تتم مراجعتها بعد رصدها – كما جرت عليه العادة في نظام العمادة، للتأكد من استحقاق الطالب والطالبة للدرجة الممنوحة له من قِبل النظام، ومصداقيتها ودقتها بصورة لا تحتمل وقوع الخطأ – بإذن الله-.

وأفادت الجامعة بأن تصحيح الإجابات يتم إلكترونيًا، ومن ثم تطابق مع الإجابة النموذجية المعتمدة والمبرمجة إلكترونيًا من قِبل أستاذ المقرر زيادة في التحري والدقة.

ونوهت بأن الجامعة أتاحت جميع القنوات الإلكترونية للطلاب والطالبات لرفع طلبات إعادة النظر في الدرجات الممنوحة لهم، والتأكد من استحقاقهم لهذه الدرجات المرصودة لهم وفق إجابتهم، ويتم حاليًا التدقيق التقني في النتائج وسوف يعلن عن أي نتيجة تتوصل لها لجنة التدقيق.

Advertisements

وشددت على أن هذا نظامٌ يكفل لمن يشك في مادة أو مادتين، لافتة إلى أن الأنظمة واللوائح والتعليمات تعمل عليها العمادة؛ فيما يخدم مصلحة الدارسين، ويمكن التقدم بالاعتراض أو طلب التصحيح عبر الوسائل المتاحة من المنزل ، وبإذن الله يُعدل أي خطأ يثبت في أي نتيجة مستحقة نظامًا ، عبر إشراف ومتابعة دقيقة ، من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص؛ للتحقق من صحة الشكوى.

وأضافت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية (الرسمية) الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي أقرتها الدولة – حفظها الله – تجاه جميع من استغل هذه المطالبات للإساءة إلى كيان الجامعة وسمعتها- كإحدى مؤسسات الدولة التعليمية الرائدة – عبر الوسائل الإعلامية ، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.