شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع جنبلاط الأوضاع بلبنان فى ظل "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسى والمبعوث الرئاسى الخاص لدى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف هاتفيًا مع زعيم الحزب الاشتراكى التقدمى اللبنانى وليد جنبلاط الوضع فى لبنان فى ظل أزمة تفشى فيروس "كورونا".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الجانبين ناقشا الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي في لبنان، بما في ذلك إجراءات منع انتشار عدوى (كورونا).

وأضافت أن الجانب الروسي شدد على التزام بلاده بتنمية العلاقات الودية مع لبنان، كما أعرب عن عزمه على مواصلة الاتصالات الوثيقة مجددًا مع جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد لصالح وحدة لبنان وسيادته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع جنبلاط الأوضاع بلبنان فى ظل "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.