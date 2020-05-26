شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح كيفية إصدار تصريح «موعد طبي» لمرافق المريض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال تطبيق “توكلنا” إن تصريح “موعد طبي” يصدر لصاحب الموعد، وعند وجود مرافق يتوجب على صاحب الموعد إبلاغ المنشأة الطبية لإصدار تصريح للمرافق. وأوضح التطبيق في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ، أنه إذا أصدرت المنشأة الطبية تصريحا للمرافق، فسوف يظهر على حساب تطبيق توكلنا الخاص بالمرافق (تصريح موعد طبي).

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