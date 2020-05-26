شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تحدد موعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنتهيئةالطيران المدني استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من الأحد 31 مايو 2020م وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية. وأكملت الهيئة استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي؛ لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة. Advertisements وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين. وأكدت الهيئة أنها ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

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