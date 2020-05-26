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وأضاف أنه "بتاريخ 22 مايو 2020 حضر الطبيب إلى مستشفى المنيرة نتيجة ظهور بعض الأعراض كآلام بالصدر وضيق بالتنفس، وتم حجزه في نفس اليوم بالمستشفى، وتم التنسيق على الفور لنقل الحالة إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي يوم السبت الموافق 23 مايو".
وتابعت وزارة الصحة: "تم إعطائه الأدوية اللازمة والعلاج المتبع طبقا لبروتوكولات العلاج المتبع لوزارة الصحة والسكان إلا أنه حدث توقف فى عضلة القلب ولم يستجيب لمحاولات الإنعاش القلبي الرئوي، ووافته المنية صباح يوم الأحد 24 مايو 2020".
وأشار البيان إلى أن "التحقيقات المبدئية كشفت عن وجود بعض أوجه القصور الإداري فى التعامل مع الحالة داخل المستشفى"، مؤكدا أن "اللجنة المشكلة للتحقيق تعكف حاليا على التحديد الدقيق للمسئولين عن هذا القصور، ومسئولية كل منهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاههم، وسوف تعلن الوزارة تلك الإجراءات فور انتهاء اللجنة من تحقيقاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة المصرية تعلن نتائج التحقيق في وفاة "طبيب المنيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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