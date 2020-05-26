شكرا لقرائتكم خبر عن تَّخفوا في زي نسائي.. الإطاحة بـ 3 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ثلاثة مواطنين ـ في العقدين الثالث والرابع من العمر ـ وبحوزتهم ( 5943 ) قرص امفيتامين، وقطعة تزن ( 37) جرام من مادة الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تنكرهم بزي نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم.

وأضاف متحدث شرطة القصيم أنه، تمت متابعتهم وضبطهم والقبض عليهم وإيقافهم والتحفظ على المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.