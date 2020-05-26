قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في السعودية، بدر السحيباني، بأن الشرطة السعودية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين، وبحوزتهم 5943 قرص إمفيتامين، وقطعة تزن 37 جرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.
وذلك بعد رصد تنكُّرهم بزي نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية، ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم؛ إذ تمت متابعتهم، وضبطهم، والقبض عليهم، وإيقافهم، والتحفظ على المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السعودية تقبض على 3 مواطنين متنكرين بزي نسائي بحوزتهم مخدرات... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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