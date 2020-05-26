شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة فيفو تكشف النقاب عن هاتفها الذكي iQOO Z1 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتفها الذكي iQOO Z1 الجديد، الذي يعد أول هاتف في العالم مزود بالمعالجMediaTek Dimensity 1000+ الجديد، لتدعيم تقنية الجيل الخامس.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف iQOO Z1 الجديد يمتاز بشاشة LCD قياس 6.57 بوصة، وبدقة وضوح 2408 ×1080 بيكسل، وسرعة 144 هرتز. وتأتي كامير السيلفي أعلى اليمين بدقة 16 ميجابيكسل، وعلى الجهة الخلفية يوجد ثلاث كاميرات: الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل وبزاوية عرض 112 درجة، بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. Advertisements وينبض بداخل الهاتف المعالج MediaTek Dimensity 1000+، لتدعيم تقنية 5G. ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت. ويعتمد الهاتف iQOO Z1 على بطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة، مع تقنية الشحن السريع SuperFlashبقدرة 44 وات لشحن الهاتف بشكل كامل في 36 دقيقة. ومن المقرر أن يتوفر الهاتف الذكي iQOO Z1 الجديد بالألوان الفضي والأزرق.

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