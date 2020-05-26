كورونا..7 وفيات بالكويت و5 بالإمارات ومثلها في السودان

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في 6 دول عربية، الثلاثاء، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 7 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و575، بينها 172 وفاة، و7 آلاف و306 حالات تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة في بيان، 5 وفيات و779 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة ارتفاع محصلة الإصابات إلى 31 ألفا و86، بينها 253 وفاة، و15 ألفا و982 حالة تعاف.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 وفيات و156 إصابة بالفيروس.

Advertisements

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و 976، بينها 170 وفاة، و503 حالات تعاف.

وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة و24 إصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 7 آلاف و556، بينها 202 حالات وفاة، و4 آلاف و841 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 348 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و118.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات، بينها 37 وفاة، وألفا و67 حالة تعاف.

فيما أعلن النظام السوري، في بيان، تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 121، بينها 4 وفاة، و 41 حالة تعاف.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا في العالم، أكثر من 5 ملايين و607 آلاف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 348 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و384 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.