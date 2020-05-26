انتشال جثة طفل سقط في خزان مياه بمنزل عائلته في جدة ( صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات اليوم (الثلاثاء)، إثر سقوطه في خزان مياه بمنزل العائلة بجدة. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط بخزان مياه المنزل، نسأل الله أن يجعلة شفيعاً لوالديه.

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