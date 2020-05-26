تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد

وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين الى البلاد منهم 9 من الكويت و5 من السودان و 1 من الامارات مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 121 إصابة".
هذا وكان الفريق الحكومي السوري المعني بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد قد قرر رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية، لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء خلال فصل الصيف، بدءا من مساء الثلاثاء في 26 أيار/ مايو الحالي.
وأكد الفريق الحكومي الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى فرض حظر التجول التام والشامل في أي لحظة وفقا للمتغيرات المتعلقة بفيروس كورونا، موضحا أن كل الإجراءات التدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلامة الصحية والتصدي لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
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