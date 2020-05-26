الكويت تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى22575

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 22575، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق أعلن وزیر الصحة الكویتى الدكتور باسل الصباح، الیوم الثلاثاء شفاء 685 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد كوفید - 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 7306 حالات. وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا Advertisements إلى الجناح التأھیلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا منالمستشفى خلال الیومین المقبلین.

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