شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل فلسطينيين اثنين بطولكرم ويمنع الصلاة بالحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" عن مدير نادى الإسير الفلسطينى فى طولكرم ابراهيم النمر، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينى على حاجز مفاجئ اقامته على مدخل مدينة قلقيلية، كما احتجزت آخر على حاجز زعترة العسكرى جنوب نابلس.

وفى السياق، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم، الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمى الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة لأداء الصلاة .

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وقال مدير أوقاف الخليل حفظى أبو سنينة، إن قوات الاحتلال نصبت الحواجز وشددت من الإجراءات العسكرية على البوابات الإلكترونية والطرق المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، ومنعت المصلين من الوصول إليه، مستنكرا سياسة الاحتلال الرامية لإفراغ الحرم الإبراهيمى من المصلين، والتعدى على المقدسات الإسلامية التى ترعاها المواثيق الدولية التى كفلت حرية العبادة.

ودعا الفلسطينيين للتوافد الى الحرم وإقامة الصلوات فيه، مشيرا إلى أن الحرم يتبع للأوقاف الفلسطينية التى أعلنت عن استئناف الصلاة بقرار من الحكومة الفلسطينية.