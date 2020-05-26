شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بينها مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات السعودية اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والجموم ، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، والكامل، وميسان، وتربة، ورنية، وعرفات، ومنى، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، بحسب واس . وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد السعودية: هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بينها مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.