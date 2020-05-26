أبرز مباريات اليوم “26 مايو”

تنطلق اليوم الجولة الـ 28 من الدوري الألماني حيث تقام 4 مباريات أبرزها درتموند مع ضيفه بايرن ميونخ ، وفيما يلي بقية مباريات اليوم الـ 26 من شهر مايو : الدوري الألماني 19:30 بروسيا دورتموند × بايرن ميونخ 21:30 بريمن × بروسيا مونشنغلادباخ 21:30 باير ليفركوزن × فولفسبورغ 21:30 إينتراخت فرانكفورت × فرايبورغ اظهر المزيد

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