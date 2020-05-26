الكويت تستبدل الحظر الشامل بآخر جزئي

قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اليوم الإثنين، إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات اعتباراً من 10 إلى 30 مايو (أيار) للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصالح في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجياً حتى عودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف، أن السلطات قررت “عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حالياً) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)”، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.