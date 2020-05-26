الأمم المتحدة تدين تفخيخ منازل مدنيين جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

- البعثة الأممية في ليبيا أعربت عن "قلقها البالغ" حيال تقارير تفيد بسقوط ضحايا بين مدنيي منطقتي عين زارة وصلاح الدين، جراء انفجار عبوات ناسفة

- مليشيا حفتر فخخت عددا من الأحياء جنوبي طرابلس قبل أن يطردها الجيش الحكومي منها

أدانت الأمم المتحدة بشدة وضع عبوات ناسفة في منازل مدنيين بمنطقتين جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، مما تسبب في مقتل أو إصابة عدد منهم.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، نشر على موقعها الإلكتروني، مساء الإثنين.

وقامت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بتفخيخ عدد من الأحياء جنوبي طرابلس، قبل أن يجبرها الجيش الحكومي على الانسحاب منها، الجمعة والسبت، لكن عودة بعض المواطنين إلى منازلهم لقضاء عيد الفطر بها، تسبب في مقتل وإصابة عدد منهم إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة.

وأعربت البعثة الأممية، عن "قلقها البالغ"، حيال تقارير تفيد بمقتل أو إصابة ساكني منطقتي عين زارة وصلاح الدين، جنوبي طرابلس، جراء انفجار عبوات ناسفة مبتكرة وضعت في منازلهم أو بالقرب منها.



وقالت إنها "تدين بشدة هذه الأعمال التي لا تخدم أي هدف عسكري، وتثير الخوف الشديد بين السكان، وتنتهك حقوق المدنيين الأبرياء، الذين يجب حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني"، دون ذكر مليشيا حفتر بالاسم.



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واعتبر البيان أن "هذا التحول البشع والتدهور في النزاع، حدث بينما كانت هذه الأسر لائذة بمنازلها بحثاً عن الأمان والراحة لقضاء عطلة العيد، ما يدل على أن هذا العمل ما هو إلا استهداف متعمد للمدنيين الأبرياء".

ودعت البعثة جميع الأفراد إلى الاستماع لإرشادات الجهات الأمنية، بالابتعاد عن المناطق التي لم تعلن السلطات المختصة بأنها آمنة وعدم الاقتراب من أية أجسام مجهولة يحتمل أن تكون عبوات ناسفة.

وأشادت البعثة، بأعمال البحث والتطهير التي تقوم بها الشرطة الليبية والمهندسون العسكريون الذين دربت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، العديد منهم.

وأكدت دعمها المستمر للشركاء والجتمعات المحلية والأطراف الليبية المعنية، "ممن يعملون بلا كلل لتخليص البلاد من تهديد المواد المتفجرة ومخلفات الحروب".

ومنذ أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر عدوانا متعثرا على طرابلس، لكنها خسرت في الأسابيع الأخيرة عدة أحياء ومعسكرات بالعاصمة ومدن وبلدات بالساحل الغربي وفي جبل نفوسة، وقاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية (غرب).

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