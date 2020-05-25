كورونا.. 19 وفاة بمصر ومثلها في السودان و9 بالجزائر

عواصم عربية/ الخليج 365
سجلت كل من مصر والسودان، الإثنين، 19 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما أعلنت الجزائر 9 وفيات، وفق بيانات رسمية.
في مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 وفاة، و702 إصابة، إضافة إلى تعافي 93 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و967، منها 783 وفاة، و4 آلاف و900 حالة تعاف.
وفي السودان، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 19 وفاة، و192 إصابة، إضافة إلى تعافي 34 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان عن حصيلة 3 أيام ماضية، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و820، بينها 165 وفاة، فيما تعافت 458 حالة.
وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 9 وفيات، و197 إصابة، و169 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 8 آلاف و503، بينها 609 وفيات، و4 آلاف و747 متعافيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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