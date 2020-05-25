كورونا.. 5 وفيات بالصومال و3 في العراق

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت الصومال، الإثنين، 5 وفيات بكورونا، والعراق 3، فيما أعلنت الأردن عن 3 إصابات بالفيروس.

في الصومال، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5 وفيات و95 إصابة، و31 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، أن إجمالي الإصابات بلغ 1689 حالة، بينها 66 وفاة، و235 متعافيا.

وفي العراق، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 3 وفيات، و163 إصابة، إضافة إلى تعافي 73 مريضا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و632، منها 163 وفاة، وألفين و811 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات، إضافة إلى تعافي 8.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 711، فيما استقرت الوفيات عند 9، و450 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و559 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 348 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و333 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.