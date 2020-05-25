الجيش الليبي يدمر آليتين مسلحتين لمليشيا حفتر جنوبي طرابلس

طرابلس / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الإثنين، تدمير آليتين مسلحتين وعدة مراصد تابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش، عبر فيسبوك.



وقال البيان إن "سرية أسود الهاون، التابعة لقوات المنطقة العسكرية الغربية، تدمر آليتين مسلحتين وعدة مراصد لمليشيا حفتر الإرهابية بمحور الكازيرما".

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ويقع محور الكازيرما، شمال مطار طرابلس الدولي القديم، جنوبي العاصمة.

ويأتي هذا التطور عقب نجاح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.



وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.