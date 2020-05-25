الأزهر يتحرك بشأن فيديو "اهرب يا شيخ"

وأكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إحالة الطالب صاحب الواقعة للتحقيق، بصفته طالبا بقطاع المعاهد الأزهرية، حسبما ذكر موقع "مصراوي".
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كانت وزارة الأوقاف طالبت قطاع المعاهد الأزهرية بتوقيع العقاب القانوني الرادع للشخص الذي أساء استخدام الزي الأزهري، أمس الأحد، في واقعة ساحة العيد المخالفة بالدقهلية.
وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري، الطالب بالصف الثالث الثانوي.
وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطع فيديو زعموا أنه يوثق هروب إمام مسجد بعد مداهمة الشرطة لمسجد كان يؤم المصلين به في صلاة العيد، في مخالفة لقرار حظر التجمعات.
ويظهر مقطع الفيديو والذي صور في مدينة نبروه التابعة لمحافظة المنصورة المصرية، شخص بزي شيخ أزهري وهو يرتدي العباءة والعمامة ويجري بشكل سريع هربا، هو والمصلون، فور وصول الشرطة.
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