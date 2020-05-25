الإمارات تفتح الباب لعودة أصحاب "الإقامات السارية"

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"الخليج 365" من دبي: قررت الإمارات السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج البلاد، وذلك بموجب تأشيرة دخول للمقيمين اعتبارا من الأول من يونيو 2020.

كانت حكومة الإمارات قد أصدرت في 19 مارس 2020 قراراً بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين القادم، الموافق لـ1 يونيو.

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، والراغبين في العودة إلى الإمارات، للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae بهدف تسهيل عودتهم بأمان وسلامة.

وذكرت الهيئة، على موقعها، أن شروط عودة المقيمين تتضمن تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على تصريح الدخول للدولة أولاً، وإرفاق الطلب بالمستندات التالية: (صورة شخصية ملونة، صورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر ساري المفعول).

ومن الشروط الضرورية للسماح للمقيم بالعودة، اثبات سبب الوجود خارج الدولة، ويمكن أن يكون الإثبات رسالة من جهة العمل، أو المؤسسة التعليمية، أو الجهة الطبية، أو تذاكر الطيران إذا كان السبب هو السياحة.

وأشار بيان الوزارة والهيئة إلى أن ذلك "يأتي حرصاً من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة".

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كما أنه يأتي "مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأكدت كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان سابق لهما، أن السماح بعودة المقيمين إلى الإمارات يأتي حرصاً من الدولة على التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت «طيران الإمارات» قد أوضحت، سابقاً، أن من شروط عودة المقيمين؛ إجراء الاختبار الصحي الإلزامي عند الوصول، والحجر المنزلي الإجباري مدة 14 يوماً.

الجدير بالذكر أن عدد الإصابات بـ"كورونا" في الإمارات وصل إلى 24 ألفاً و190 شخصاً، منها 14 ألفاً و389 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج.

وبلغ عدد حالات الشفاء 9577، في حين وصل عدد الوفيات إلى 224 بعد الإعلان عن 4 حالات جديدة، وفق آخر الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة الإماراتية.

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