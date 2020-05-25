شكرا لقرائتكم خبر عن مليون متابع لأصغر شيف في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل الشيف الصغير الطفل كوبي، بعمر العام، خلال أسابيع قليلة، على أكثر من مليون متابع على صفحته في «إنستجرام» التي يقدم من خلالها وصفات طبخ متنوعة لكن بطريقته الخاصة. وأنشأت أم الطفل الصغير صفحة على «إنستجرام» أطلقت عليها اسم «Kobe Eats». ليصل عدد المتابعين الآن إلى حوالي مليون و400 ألف متابع، بحسب «نيويورك بوست». ويقدم الطفل وجبات متنوعة مثل المعكرونة والجبن والبيض، وبعض الصلصات. من خلال التذوق، وإصدار الأصوات تعبيراً عن إعجابه.

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