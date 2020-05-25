شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملموس في عدد الإصابات بكورونا عربياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: الخليج، وكالات

انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد،أمس الأحد في السعودية والبحرين وقطر، فيما شهدت ارتفاعاً في سلطنة عمان،بينما أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أمس، أن بلاده «تحكمت بشكل كبير» في انتشار الوباء،في حين حذر وزير الصحة اللبناني من الإقفال الكامل للبلاد. وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، عن تسجيل 11 وفاة و2399 إصابة بفيروس كورونا، في انخفاض طفيف مقارنة مع حصيلة أمس الأول السبت.

وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الوفيات بلغ 390 وفاة و72560 إصابة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 43520 بشفاء 2284 حالة. بدورها،أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس شفاء 370 حالة من المصابين بكورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6117 حالة،فيما تم تسجيل 838 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 21302 حالة،في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات 156 حالة.

ارتفاع في الإصابات بسلطنة عمان

وبعد قفزة كبيرة في الإصابات بالفيروس في البحرين التي سجلت 360 إصابة أمس الأول السبت، تراجع معدل الإصابات اليومية أمس إلى 291، فيما شهدت سلطنة عمان ارتفاعاً إلى 513 حالة من 436 في اليوم السابق،ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 4499 حالة. وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن 116 شخصاً تعافوا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4581. وفي سلطنة عمان، ذكرت وزارة الصحة، أن حصيلة الإصابات بكورونا بلغت 7770، وارتفاع الوفيات إلى 36، فيما وصل مجموع المتعافين إلى 1933.

بدورها،أعلنت وزارة الصحة في قطر، أمس، عن تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا،ليبلغ عدد الإصابات 43714 حالة،في تراجع ملموس عن معدلات اليومين السابقين «1830»الجمعة و«1732»السبت.

79 % نسبة الشفاء في فلسطين

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة،أمس عن شفاء تسع حالات جديدة من كورونا في محافظة الخليل فيما لم تسجل إصابات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الكيلة أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 475 حالة أي بنسبة 79في المئة من مجمل الإصابات المسجلة.

وأوضحت «أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 602 إصابة في جميع المحافظات منذ بدء تفشي الجائحة، لافتة إلى أن تسع محافظات خالية من الفيروس.

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1114 مجموع الإصابات في لبنان

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1114 إصابة،فيما استقرت الوفيات عند 26 حالة.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن أمس،أنه قد نذهب إلى إقفال البلد بشكل كامل عندما يصبح عدد الأسرة للمصابين بالفيروس غير كافٍ، مؤكداً أن أرقام الإصابات التي تصاعدت خلال اليومين الماضيين صادمة وتدق ناقوس الخطر.

سبع ولايات تونسية خالية من الفيروس

وأعلنت وزارة الصحة التونسية سبعاً من ولايات البلاد خالية تماماً من كورونا بعد شفاء كافة المصابين، وهي نابل وزغوان وجندوبة والكاف وسليانة وتوزر وقابس.

وأكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أمس،أن بلاده «تحكمت بشكل كبير» في انتشار الوباء، معرباً عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.

23 إصابة جديدة في المغرب

وأعلن المغرب،أمس، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7429 حالة،فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 198 حالة،في حين تعافى 48 مصاباً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4686.

تسع وفيات في السودان

وسجّل السودان،أمس 256 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3628 حالة، متضمنة 146 حالة وفاة.